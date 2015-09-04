纽约期市：原糖从五周高点回落，可可期货触及一个月峰值

路透纽约/伦敦9月4日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周五从五周高点回落，在美国长周末前交投震荡，技术性买盘转变成卖盘，市场在宽幅区间内波动。

可可期货急升超过2%，至一个月高点，受技术性买盘以及厄尔尼诺天气现象可能对产量造成影响的忧虑驱动。

咖啡基本持平，交投清淡。

美国软商品市场下周一将因劳动日公假休市，周二恢复交易。

交易商称，糖价早盘延续周四大涨6%的升势，但在每磅11.65-70美分遇阻后掉头回落，引发了止损卖盘，投资者在长周末前获利回吐。

10月原糖期货 收跌0.07美分，或0.6%，报每磅11.27美分。此前飙升至11.64美分的五周高点，该合约今日的交易区间宽幅达0.49美分。

10月白糖期货 跌1.9美元，或0.5%，收报每吨347.50美元。

12月纽约可可期货 收盘涨54美元，或1.7%，报每吨3,168美元。此前曾涨至3,192美元的一个月内高点。

12月伦敦可可期货 收盘涨41英镑，或1.9%，报每吨2,156英镑。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.1915美元。罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.6%，收报每吨1,599美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)