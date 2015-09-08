纽约期市：纽约可可急升至六周高位，受作物减产担忧和技术反弹支撑

路透纽约9月8日 - 纽约可可期货周二涨至近六周以来最高水平，受美元走软、技术性买盘信号以及主要产地象牙海岸干燥的天气可能导致即将到来的2015-16收获季减产的担忧支撑。

令交易商意外的是，原糖期货跌幅扩大，因结算窗口出现大量卖盘，阿拉比卡咖啡在一年半的低位上方徘徊。美国市场周二恢复交易，周一因劳工节假日休市。

12月纽约可可 收盘上涨52美元，或1.6%，报每吨3,220美元，盘中曾一度摸高至3,230美元，为7月31日来的最高水平。

交易商称，在周五突破3,148美元后，技术性买盘信号持续吸引基金买入，总交易量增加超过7,000口，至182,869口，为一个月内最大量。

人们担心可可主要产地象牙海岸上周的大雨会导致作物疾病，还担心2015-16收获季可可产量可能会大幅减少，因干燥天气阻碍了一些地区的作物生长。

伦敦12月可可 收盘持平，报2,171英镑。

10月原糖 收盘跌0.2美分，或1.8%，至每磅11.07美分。20%的交易量发生在收盘前最后10分钟，此时段价格急跌至盘中低位11.05美分。

将于下周到期的10月白糖 收盘跌3.30美元，或0.9%，报每吨344.60美元。

阿拉比卡咖啡收盘上涨，部分支撑来自于巴西雷亚尔兑美元 的上涨。

12月阿拉比卡咖啡 收盘涨1.85美分，或1.6%，至每磅1.21美元，仍接近上周创下的1.1775美元的一年半低点。

11月罗布斯卡咖啡期货 收盘涨11美元，或0.7%，报每吨1,592美元。(完)

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