纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至一年半低位，受巴西货币疲软拖累

路透纽约/伦敦9月10日 - 洲际商品交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四重挫4%，跌至一年半多来的最低点，因基金受主要生产国巴西货币疲弱影响而卖出。原糖也受到巴西货币影响，但仍在昨日的盘中区间交易。
可可市场涨跌互现，此前升至七周高位，出现技术性超买。
巴西雷亚尔 跌至13年来最低水平，因标准普尔将巴西主权评级降至“垃圾”等级。巴西是世界上主要糖产地。
纽约Elmsford的咖啡进口商Caturra Coffee主席Bob Phillips称，“主要是受标准普尔将巴西公债评级下调至垃圾等级的宏观情况影响，评级下调对雷亚尔有负面作用。”
“这是对整个情况的反应。”
他称，是基金卖盘而不是生产商卖盘带动了市场下跌，因生产商能够从货币疲弱中受益。
12月阿拉比卡咖啡 收盘下跌4.7美分，或3.9%，至每磅1.164美元，盘中触及2014年1月以来1.1625美元的最低位。
Citi Research在一份声明中称，“巴西雷亚尔结构性疲软对软商品价格短期内产生负面影响， 特别是对阿拉比卡咖啡，糖和大豆。”
罗布斯塔咖啡期货也下跌。11月罗布斯塔咖啡期货 跌38美元，或2.4%，报每吨1,566美元。
糖期货同样受到巴西货币疲弱的压力，助推白糖和原糖溢价降至三个月低点。
10月原糖期货 跌0.1分，或0.9%，至每磅11.33美分。10月/3月展期推动交易量上涨。
10月白糖期货 收跌7.10美元，或2.1%，至每吨338.90美元，在下周到期前跌至六个月来的倒数第二低位。
12月纽约可可期货 跌6美元，或0.2%，至每吨3,276美元，伦敦12月可可收跌 收低7英镑，或0.3%，至每吨2,197英镑。此前两种期货均触及七周高位。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)