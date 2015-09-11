纽约期货：原糖大涨3%至近八周最高水平，因担心全球气候条件

路透纽约/伦敦9月11日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周五大涨3%至近八周最高水平，因主要生产国巴西的多雨天气使甘蔗收割变复杂，交易商对其他主要生产国的干旱天气表示担忧。
阿拉比卡咖啡基本持平，因雨水和巴西货币疲软拖累价格降至一年半多以来的最低点，罗布斯塔咖啡降至近两年来的最低点。可可也转跌。
原糖期货尾盘交易中涨幅扩大，以10月和3月合同展期交易为主的大量买盘推高价格，现货月合约有近20%的成交量在尾盘录得，使得原糖价格涨幅增加了一个百分点。
交易商称，在印度、泰国和南美等其他主要糖生产国和地区出现的少于平均值的雨量，正在带来长期担忧。
美国的一位交易商称，“当人们越来越清楚天气问题时，开始感觉到一些真正的担心。”
10月原糖 涨0.33美分，或2.9%，报收每磅11.66美分。
10月白糖 收盘上涨7.20美元，或2.1%，报每吨346.10美元。白糖和原糖溢价持续下跌，跌至86.10美元，为6月中以来的最低水平。
Capital Economics商品分析师Hamish Smith称，“咖啡方面，巴西货币雷亚尔 疲软，对阿拉比卡期货盘初造成压力。”
雷亚尔正拖累阿拉比卡价格走低，两者的关联度周四达到两年来的最高水平。
12月阿拉比卡咖啡 收高0.15美分，或0.1%，报每吨1.1655美元，盘中跌至1.16美元的2014年1月来最低点。
罗布斯塔咖啡期货 收盘跌14美元，或0.9%，报每吨1,552美元。盘中跌至1,544美元的2013年11月以来最低点。
伦敦12月可可 收盘跌10英镑，或0.5%，报每吨2,187英镑，纽约12月可可 收跌22美元，或0.7%，报每吨3,254美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)