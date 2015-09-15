纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡下跌，受巴西货币走软拖累

路透纽约/伦敦9月15日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周二下跌，受巴西货币走软拖累，可可在未能创出新高后受技术性卖盘拖累也下跌。

10月白糖期货合约今日到期，较12月合约大幅贴水，交易商交割10.1万吨，为3月来的最小交割量。

软商品价格未能从汤森路透/核心商品CRB指数 的上涨获得支撑，该指数因石油价格走高而上涨约0.3%。

原糖期货下跌，受巴西货币雷亚尔 兑美元走低拖累，现货月合约跌幅大于其他合约，较3月合约 贴水从周一的0.88美分升至0.98美分。

雷亚尔走软通常会刺激巴西生产商卖出阿拉比卡和糖等以美元计价的商品，以锁定汇率回报，但交易商称，看上去主要吸引了投机卖盘。

10月原糖 跌0.1美分，或0.9%，报每磅11.40美分，周一曾触及11.74美分的7月底以来最高位。

今日到期的10月白糖期货 收涨4.30美元，或1.3%，报每吨346.90美元，较12月合约 每吨贴水8.50美元，盘中曾一度跌12.90美元，追平一年前触及的合约低位。

12月阿拉比卡咖啡合约 收跌1.5美分，或1.2%，至每磅1.187美元，接近周五创下的每磅1.16美元的20个月低位。

次月罗布斯塔咖啡期货 下跌11美元，或0.7%，至每吨1,576美元，高于上周五触及的1,544美元近两年低位。

伦敦12月可可 跌22英镑，或1%，报每吨2,184英镑，纽约12月可可 收跌48美元，或1.5%，报每吨3,238美元。(完)

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