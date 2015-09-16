纽约期市：原糖走强阿拉比卡咖啡下跌，市场关注美联储决定

路透纽约/伦敦9月16日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周三上涨，略受巴西货币走强支撑，阿拉比卡咖啡期货由升转跌，可可价格涨幅缩减。美联储将于明天发表备受关注的声明。

所有合约都在最近区间内交易。

Hackett Financial Advisors总裁Shawn Hackett称，“大家在等待美联储明天的决定，所以谁会现在下大赌注呢？”

投资者等待美国近十年来的首次加息的可能性，美联储将在两天的会议后于周四1800 GMT发表声明。

Hackett称，一些资金喜欢未雨绸缪，早点入场。商品市场自然而然成为这些资金作为资产重新配置的落脚点。

原糖期货盘中上下小幅波动，交投旺盛，巴西雷亚尔兑美元走强提供了支撑，但巴西货币总体走软意味着原糖期货有进一步下行的风险。

10月原糖期货 收涨0.07美元，或0.6%，报每磅11.47美分。

ICE称，白糖期货方面，周二到期的10月期货 交割了114,450吨。交易商称，唯一的买家预计是Cargill Inc 和Copersucar的合资公司Alvean。

12月白糖期货 收涨2.10美元，或0.6%，报每吨357.50美元。周二到期的10月期货较12月期货贴水8.5美元。

阿拉比卡咖啡期货收低，因主要种植国巴西的收割结束，巴西多雨天气预示明年收成良好。

12月阿拉比卡咖啡 下跌 0.6美分，或0.5%，报每磅1.181美元，接近周五创下的1.16美元的20个月低位。

次月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,581美元。

伦敦12月可可 收涨5英镑，或0.2%，报每吨2,189英镑。纽约12月可可 收涨29美元，或0.9%，报每吨3,267美元。(完)

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