纽约期市：原糖期货持稳，可可走强

路透纽约/伦敦9月17日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周四持稳，受在瞩目的美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布利率声明前市场不确定影响，10月/3月合约贴水缩小至今年1月以来最小。

可可和阿拉比卡咖啡期货微涨，但所有三个软商品市场都在近期交易区间内交投。

Martin Fund Management创始人David Martin称，"人们离场静观，离开舞池是因为大家不知道下一个曲子是什么。"

“人们都持等待静观的态度。”他称。

投资者等待美国近十年来的首次加息的可能性，美联储于周四软商品市场收盘后1800 GMT发表声明。

在软商品市场收市后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。美联储表示，一系列全球风险和其他因素促使其推迟了可能是近10年来首次升息的时间，相当于做了一次战略性撤退。

10月原糖 跌0.03美分，或0.3%，报每磅11.44美分。10月/3月期货价差SBV5-H6缩小至贴水0.75美分，为自1月以来的最小价差，周三为贴水0.86美分。本月底现货月合约将到期。

12月白糖期货 跌2.80美元，或0.8%，报每吨354.70美元。

阿拉比卡咖啡期货在上周触及的每吨1.16美元的20个月低位徘徊

12月阿拉比卡咖啡 涨0.45美分，或0.4%，报每磅1.1855美元。

次月罗布斯塔咖啡期货 跌17美元，或1.1%，报每吨1,564美元。

伦敦12月可可 涨8英镑，或0.4%，报每吨2,197英镑。纽约12月可可 涨15美元，或0.5%，报每吨3,282美元。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)