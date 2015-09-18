纽约期市：原糖创三年来最大跌幅，受印度出口增加预期影响

路透纽约/伦敦9月18日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周五暴跌，交投旺盛，跌幅创三年多来最大，此前印度要求加工厂在2015/16季出口至少400万吨原糖，止损卖盘加速了价格的下跌。

可可期货逆势而行，升至两个月高点，一些人对于主要种植国象牙海岸的乾旱天气仍存担忧，而罗布斯塔咖啡跌至近两年新低。

路透核心商品指数 跌1.6%。美国联邦储备理事会(FED/美联储)因考虑到全球经济疲弱在周四决定维持利率不变，引发多个商品市场周五下跌。

糖价大跌，此前印度宣布新规，强令糖生产者在即将到来的收割季节将出口增加至至少400万吨。

下跌过程中自动卖盘指令被触发，巴西货币 疲弱以及商品价格指数下滑对糖价带来额外压力。

美国的一位交易商称，“技术面上看今天很糟糕，不管怎样，卖盘很多，原因也很多。”

美国的另一位交易商称，印度的宣布是不利的，加重了库存过多的担忧，政府的措施是否能成功实施还不清楚，以前的措施都是通过提供补助来鼓励大家实施。

3月原糖 跌0.52美分，或4.3%，报每磅11.70美分，近月期货跌水缩减至一年来最小，交易商认为这反映出对本月底到期的10月合约交割需求增长。

12月白糖 跌11.30美元，或3.2%，报每吨343.40美元。

可可期货受乾旱天气可能减少象牙海岸2015/16季产量的担忧推动而上涨。

伦敦12月可可 涨11英镑，或0.5%，报每吨2,208英镑。纽约12月可可 涨29美元，或0.9%，报每吨3,311美元。 两者均达到7月22日以来的最高水平。

次月罗布斯塔咖啡期货 跌8美元，或0.5%，报每吨1,556美元，盘中一度跌至1,543美元的2013年11月来最低水平。

12月阿拉比卡咖啡 跌0.2美分，或0.2%，报每磅1.1835美元。(完)

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