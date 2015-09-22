纽约期市：雷亚尔疲弱拖累阿拉比卡咖啡跌至合约低位

路透纽约/伦敦9月22日 - 阿拉比卡咖啡期货周二跌至合约低位，受累于巴西雷亚尔急挫，和商品市场普跌。罗布斯塔咖啡期货触及近两年最低。

经纪商称，阿拉比卡咖啡期货走低是因巴西雷亚尔 走软，雷亚尔下跌1.9%，至历史低位，年内累积跌幅达34%，因该国经济严重衰退。