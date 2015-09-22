纽约期市：雷亚尔疲弱拖累阿拉比卡咖啡跌至合约低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦9月22日 - 阿拉比卡咖啡期货周二跌至合约低位，受累于巴西雷亚尔急挫，和商品市场普跌。罗布斯塔咖啡期货触及近两年最低。
伦敦可可期货小涨，触及四年半高位，并进入技术超买区间，因担忧西非产量。原糖期货连跌第四日。
汤森路透核心商品指数 一度下跌1.6%，因美元 走强。
12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.8%，或1.5%，报每磅1.1545美元，盘中触及合约低位1.1505美元。
经纪商称，阿拉比卡咖啡期货走低是因巴西雷亚尔 走软，雷亚尔下跌1.9%，至历史低位，年内累积跌幅达34%，因该国经济严重衰退。
11月罗布斯塔咖啡期货 收挫22美元，或1.4%，报每吨1,511美元，盘中触及2013年11月以来最低1,498美元。经纪商称，今日走低主要是因越南库存巨大。
12月伦敦可可期货 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,235英镑，盘中升至2011年3月以来最高2,237英镑。
12月纽约可可期货 收高1美元，或0.03%，报每吨3,312美元。
10月原糖期货 收跌0.05美分，或0.5%，报每磅10.88美分。12月白糖期货 收挫1.10美元，或0.3%，报每吨340.30美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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