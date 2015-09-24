纽约期市：原糖和咖啡上涨，因巴西雷亚尔从历史低位反弹

路透纽约/伦敦9月24日 - 原糖周四录得两周来最大单日涨幅，因巴西雷亚尔逆转跌势，最大甘蔗种植国巴西的双周行业数据证实了9月前半月糖产量大幅减少的预期。

洲际商品交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货录得一周半来最大涨幅，因主要生产国巴西货币反弹。可可期货下跌。

10月原糖期货 收涨0.24美分，或2.2%，报每磅11.19美分，在Unica cane group数据公布后上扬。数据显示，甘蔗压榨和糖产量在9月前半月大幅减少。

巴西货币雷亚尔 逆转之前的跌势也进一步推高了价格，此前雷亚尔兑美元跌至历史最低位。

12月白糖期货 收涨7.40美元，或2.2%，报每吨348.90美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.1美分，或1.8%，报每磅1.1830美元。

11月罗布斯塔咖啡 收涨26美元，或1.7%，报每吨1,566美元，从周三触及的1,497美元的近两年低位进一步反弹。

伦敦12月可可期货 跌15英镑，或0.7%，收报每吨2,238英镑，从盘中高点2,254英镑回落，此价位追平周三触及的2011年3月以来现货合约最高。

纽约12月可可期货 收跌22美元，或0.7%，报每吨3,293美元。(完)

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