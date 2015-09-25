纽约期市：ICE原糖期货大涨逾5%，录得一年最大周度升幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦9月25日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周五大涨，本周创一年最大周度升幅，因巴西雷亚尔继续从纪录低点反弹，且供应不断收紧的前景令交易商急于回补空头，市场成交放量。
阿拉比卡咖啡期货也上扬，从雷亚尔反弹中得益，ICE可可期货触及四年半最高。
10月原糖期货 大涨逾5%，至两个月高位11.77美分，之后收高0.55美分或4.9%，报每磅11.74美分，本周升幅超过7%，这是近月合约一年来最大周度升幅。
交投最活跃的ICE-2016年3月合约 收高0.55美分或4.6%，报12.41美分。
本周公布的数据显示，全球最大的蔗糖种植国－巴西主要产区9月上半月生产168万吨糖，环比减少超过100万吨。
12月白糖期货 收涨11.10美元，或3.2%，报每吨360美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收涨4.4美分，或3.7%，报每磅1.227美元，本周大涨逾8%，为3月来最大周度升幅。
11月罗布斯塔咖啡 收涨30美元，或1.9%，报每吨1,596美元，从周三触及的1,497美元的近两年低位进一步反弹。
伦敦12月可可期货 升2英镑，或0.1%，收报每吨2,240英镑，盘中高点为2,256英镑，为2011年3月以来现货月合约最高。
纽约12月可可期货 收跌17美元，或0.5%，报每吨3,276美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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