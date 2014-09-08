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亚洲 | 2014年 9月 8日 星期一 19:09 BJT

东南亚股市：印尼股市刷新纪录高位，菲律宾股市触及逾15个月高点

路透曼谷9月8日 - 东南亚股市周一上涨，印尼股市本月来第二次触及纪录高位，菲律宾股市触及逾15个月高点。

印尼股市收高0.6%至5,246.48点，刷新9月3日触及的纪录收位5,224.135点，外资连续第四日流入。

汤森路透数据显示，外资买超5,610亿卢比(约合4,784万美元)印尼股票。

菲律宾股市收高0.7%至7,314.94点，创2013年5月22日来最高。根据交易所数据，外资买超11.7亿披索(约合2,685万美元)。

交易所数据显示，外资亦买超马来西亚和泰国股市。

经纪商称，外资买超东南亚股市，因因为美国非农就业数据温和，可能推迟美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 448.93 1.56 +0.35 +15.59 388.37

新加坡 3335.19 -6.54 -0.20 +5.30 3167.43

马来西亚 1871.09 2.63 +0.14 +0.22 1866.96

泰国 1584.77 0.45 +0.03 +22.03 1298.71

印尼 5246.48 29.15 +0.56 +22.75 4274.18

菲律宾 7314.94 51.36 +0.71 +24.20 5889.83

越南 639.85 1.20 +0.19 +26.80 504.63

(完)

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