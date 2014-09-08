东南亚股市：印尼股市刷新纪录高位，菲律宾股市触及逾15个月高点

国际油市：亚洲石脑油需求依旧良好，托克再度大举买入
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透曼谷9月8日 - 东南亚股市周一上涨，印尼股市本月来第二次触及纪录高位，菲律宾股市触及逾15个月高点。
印尼股市收高0.6%至5,246.48点，刷新9月3日触及的纪录收位5,224.135点，外资连续第四日流入。
汤森路透数据显示，外资买超5,610亿卢比(约合4,784万美元)印尼股票。
菲律宾股市收高0.7%至7,314.94点，创2013年5月22日来最高。根据交易所数据，外资买超11.7亿披索(约合2,685万美元)。
交易所数据显示，外资亦买超马来西亚和泰国股市。
经纪商称，外资买超东南亚股市，因因为美国非农就业数据温和，可能推迟美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 448.93 1.56 +0.35 +15.59 388.37
新加坡 3335.19 -6.54 -0.20 +5.30 3167.43
马来西亚 1871.09 2.63 +0.14 +0.22 1866.96
泰国 1584.77 0.45 +0.03 +22.03 1298.71
印尼 5246.48 29.15 +0.56 +22.75 4274.18
菲律宾 7314.94 51.36 +0.71 +24.20 5889.83
越南 639.85 1.20 +0.19 +26.80 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。