东南亚股市： 跌至一个月低点，地产股下挫

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8843元附近
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
路透曼谷9月15日 - 东南亚股市周一持平至下滑，投资者考量着疲弱的中国8月工业生产数据以及美联储周三政策会议的走向。
新加坡股市表现较差，海峡时报指数 跌1%至3,312.47点，为8月14日来最低收位。
地产股下跌，凯德集团 领跌，此前公布的数据显示8月新加坡民宅销售较上年同期下降43%。
中国周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
汤森路透和股票交易所数据显示，菲律宾股市 外资净卖出8.05亿披索(1,818万美元)，印尼股市外资净卖出5,780亿卢比(4,847万美元)，马来西亚股市外资净卖出2.25亿林吉特(6,977万美元)。 (完)
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法股CAC-40指数 (翻译 张荻； 审校 王洋)
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- *外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)