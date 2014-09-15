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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 19:23 BJT

东南亚股市： 跌至一个月低点，地产股下挫

路透曼谷9月15日 - 东南亚股市周一持平至下滑，投资者考量着疲弱的中国8月工业生产数据以及美联储周三政策会议的走向。

新加坡股市表现较差，海峡时报指数 跌1%至3,312.47点，为8月14日来最低收位。

地产股下跌，凯德集团 领跌，此前公布的数据显示8月新加坡民宅销售较上年同期下降43%。

中国周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

汤森路透和股票交易所数据显示，菲律宾股市 外资净卖出8.05亿披索(1,818万美元)，印尼股市外资净卖出5,780亿卢比(4,847万美元)，马来西亚股市外资净卖出2.25亿林吉特(6,977万美元)。 (完)

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