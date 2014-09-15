东南亚股市： 跌至一个月低点，地产股下挫

路透曼谷9月15日 - 东南亚股市周一持平至下滑，投资者考量着疲弱的中国8月工业生产数据以及美联储周三政策会议的走向。

新加坡股市表现较差，海峡时报指数 跌1%至3,312.47点，为8月14日来最低收位。

中国周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。