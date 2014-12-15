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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 20:31 BJT

东南亚股市：泰国股市领跌，挫至六个月收盘低位

路透雅加达12月15日 - 泰国股市周一领跌东南亚股市，跌至6月以来
最低收位，因对油价下跌的担忧打压能源股下跌，拖累整体市场走势。
    
    泰国股市一度跌逾9%，随后扳回部分跌幅，最终收跌2.4%，为6月26
日以来最低收位。
    
    曼谷一分析师称，泰国股指跌破1,500点之后出现恐慌性卖盘，权重
占到30%的能源股是下跌是主要原因。
    
    布兰特原油期货周一触及五年新低，接近每桶60美元，因石油输出国
组织(OPEC)周日称即便供应水平高企也不会减产。
    
    马来西亚股市 跌2.1%，印尼股市 跌1%至三周低位，此
前印尼卢比触及1998年8月以来最低水平。
    
    菲律宾股市逆市上扬，涨0.7%。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   403.64    -7.78   -1.89  
 +3.93   388.37
    新加坡                   3294.14   -29.99   -0.90  
 +4.00  3167.43
    马来西亚                  1697.31   -35.68   -2.06  
 -9.09  1866.96
    泰国                      1478.49   -36.46   -2.41  
+13.84  1298.71
    印尼                      5108.43   -52.00   -1.01  
+19.52  4274.18
    菲律宾                     7275.62    51.41   +0.71  
+23.53  5889.83
    越南                        547.93    -6.00   -1.08  
 +8.58   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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