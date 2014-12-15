东南亚股市：泰国股市领跌，挫至六个月收盘低位

路透雅加达12月15日 - 泰国股市周一领跌东南亚股市，跌至6月以来 最低收位，因对油价下跌的担忧打压能源股下跌，拖累整体市场走势。 泰国股市一度跌逾9%，随后扳回部分跌幅，最终收跌2.4%，为6月26 日以来最低收位。 曼谷一分析师称，泰国股指跌破1,500点之后出现恐慌性卖盘，权重 占到30%的能源股是下跌是主要原因。 布兰特原油期货周一触及五年新低，接近每桶60美元，因石油输出国 组织(OPEC)周日称即便供应水平高企也不会减产。 马来西亚股市 跌2.1%，印尼股市 跌1%至三周低位，此 前印尼卢比触及1998年8月以来最低水平。 菲律宾股市逆市上扬，涨0.7%。 涨跌 当日 今 年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 403.64 -7.78 -1.89 +3.93 388.37 新加坡 3294.14 -29.99 -0.90 +4.00 3167.43 马来西亚 1697.31 -35.68 -2.06 -9.09 1866.96 泰国 1478.49 -36.46 -2.41 +13.84 1298.71 印尼 5108.43 -52.00 -1.01 +19.52 4274.18 菲律宾 7275.62 51.41 +0.71 +23.53 5889.83 越南 547.93 -6.00 -1.08 +8.58 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫；审校 于春红)