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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 18:50 BJT

东南亚股市：延续跌势，卢布重挫引发新兴市场抛售潮

泰国股市 跌幅一度达到3.9%，能源股领跌，随后扳回部分跌
幅，收盘下滑1.1%，连续第六日收低。
    
    印尼股市 跌1.6%，此前卢比触及16年新低。
    
    新加坡股市 下滑2.4%，菲律宾股市 跌1.6%。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2013年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   398.20    -5.44   -1.35  
 +2.53   388.37
    新加坡                   3215.09   -79.05   -2.40  
 +1.50  3167.43
    马来西亚                  1673.94   -23.37   -1.38  
-10.34  1866.96
    泰国                      1461.74   -16.75   -1.13  
+12.55  1298.71
    印尼                      5026.03   -82.40   -1.61  
+17.59  4274.18
    菲律宾                     7160.38  -115.24   -1.58  
+21.57  5889.83
    越南                        535.14   -12.79   -2.33  
 +6.05   504.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 王洋/于春红)
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