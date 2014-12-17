东南亚股市：多数上涨，泰国领涨结束六连跌

路透雅加达12月17日 - 东南亚股市周三多数上涨，泰国股市领涨， 结束此前连续六个交易日的跌势。 泰国股市 上扬1.3%，为8月以来最大单日涨幅，过去六个交易 日累计下跌8.5%。 能源股领涨，从稍早因原油价格下跌的跌势中反弹。 印尼股市 上扬0.2%，跟随卢比反弹走势。 同时，油价下跌以及有关俄罗斯危机的担忧持续打压菲律宾和越南股 市。 “油价大跌给俄罗斯金融造成压力。有人担心出现企业或主权债违约 ，”Wealth Securities投资分析师Miguel Agarao称。 菲律宾股市 跌2.7%，越南股市 下滑3.2%。(完)