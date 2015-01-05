东南亚股市：多数下跌，能源股受油价下滑拖累普跌

经纪商称，油价周一跌至五年半低位，促使投资者出脱能源股。PTT 下跌近3%，PTT Exploration and Production 则下4 .5% 新加坡股市 收跌1.3%，报3,328.28点，为12月19日以来最低 收位。Keppel Corporation 下跌近2%。 NRA Capital在一份报告中称：“新的一周以谨慎分为作结，追随华 尔街市场的低迷态势，以及油价保持在五年地点的背景。” 马来西亚股市 连跌第四日，印尼股市 则从周五创下的 近四个月收盘高位下滑。越南股市 收低0.22%。 菲律宾股市逆势上扬，指标股指 上涨0.6%至7,276.63点，为12 月4日以来最高收盘水平。(完) (编译/审校 王洋/王丽鑫)