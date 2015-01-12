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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 19:46 BJT

东南亚股市：多数持平或走软，泰国股市小升

路透曼谷1月12日 - 泰国股市周一上涨，受助于财报季市场选择性买
盘，不过大盘能源股下跌，因油价下滑损及获利前景。
    
    东南亚其他多数市场收盘基本持平或走软，印尼股市 结束连
续三日的涨势，菲律宾股市 也回落。
    
    泰国指标SET指数 收高0.12%，至1,531.21点，脱离日高1,538
.93点。TMB Bank 涨近3%，因预期获利较好。
    
    泰国银行业将在本周起陆续公布季度财报。
    
    该国最大的能源企业PTT 股价下跌1.5%。PTT Global Chemi
cal 下滑1.8%。
    
    印尼综合股价指数 收跌0.6%，报5,187.93点，为近一周最低
收位。
    
    菲律宾主要股指 从上周五的纪录收盘水平回落，股票交易所数
据显示，国内投资者对近期上涨个股了结获利。(完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
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    法股CAC-40指数         

 (编译 王丽鑫; 审校 王洋)
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