东南亚股市：多数持平或走软，泰国股市小升

路透曼谷1月12日 - 泰国股市周一上涨，受助于财报季市场选择性买 盘，不过大盘能源股下跌，因油价下滑损及获利前景。 东南亚其他多数市场收盘基本持平或走软，印尼股市 结束连 续三日的涨势，菲律宾股市 也回落。 泰国指标SET指数 收高0.12%，至1,531.21点，脱离日高1,538 .93点。TMB Bank 涨近3%，因预期获利较好。 泰国银行业将在本周起陆续公布季度财报。 该国最大的能源企业PTT 股价下跌1.5%。PTT Global Chemi cal 下滑1.8%。 印尼综合股价指数 收跌0.6%，报5,187.93点，为近一周最低 收位。 菲律宾主要股指 从上周五的纪录收盘水平回落，股票交易所数 据显示，国内投资者对近期上涨个股了结获利。(完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫; 审校 王洋)