东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市受联昌国际大涨带动

路透曼谷1月13日 - 东南亚股市周二多数上涨，马来西亚联昌国际集 团(CIMB) 上扬，提振马来西亚股指升至逾一周高位，同时财报 季中投资者有选择的买进个股。 马来西亚综合股价指数 连续第四日上扬，收高0.8%至1,748.9 0点，为1月2日以来最高收位。 联昌国际集团股价大涨14.3%，创2001年2月以来最佳单日涨幅，该股 收报5.92马币(林吉特)，为11月19日以来最高收位。 两名知情人士表示，马来西亚交易规模达200亿美元、将打造该国最 大银行的合并案将胎死腹中。 印尼的Bank Negara 攀升1.2%，一家券商表示，该行即将 公布2014年全年业绩，可能是该国首家公布业绩的银行。 泰国股市中，Siam Commercial Bank 小升0.3%，下周其将 公布第四季财报。泰国股市 扳回稍早跌幅，收高0.3%。 油价持续疲软打压东南亚能源相关类股。新加坡Keppel Corp <KPLM. SI>跌1.5%。泰国PTT Exploration and Production 收跌2.7% 。 菲律宾股市 从上日跌势反弹，收报7,399点，略低于1月9日触 及的纪录收盘高位。(完)