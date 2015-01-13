东南亚股市：多数上涨，马来西亚股市受联昌国际大涨带动

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透曼谷1月13日 - 东南亚股市周二多数上涨，马来西亚联昌国际集 团(CIMB) 上扬，提振马来西亚股指升至逾一周高位，同时财报 季中投资者有选择的买进个股。 马来西亚综合股价指数 连续第四日上扬，收高0.8%至1,748.9 0点，为1月2日以来最高收位。 联昌国际集团股价大涨14.3%，创2001年2月以来最佳单日涨幅，该股 收报5.92马币(林吉特)，为11月19日以来最高收位。 两名知情人士表示，马来西亚交易规模达200亿美元、将打造该国最 大银行的合并案将胎死腹中。 印尼的Bank Negara 攀升1.2%，一家券商表示，该行即将 公布2014年全年业绩，可能是该国首家公布业绩的银行。 泰国股市中，Siam Commercial Bank 小升0.3%，下周其将 公布第四季财报。泰国股市 扳回稍早跌幅，收高0.3%。 油价持续疲软打压东南亚能源相关类股。新加坡Keppel Corp <KPLM. SI>跌1.5%。泰国PTT Exploration and Production 收跌2.7% 。 菲律宾股市 从上日跌势反弹，收报7,399点，略低于1月9日触 及的纪录收盘高位。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。