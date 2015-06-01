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亚洲 | 2015年 6月 1日 星期一 18:15 BJT

东南亚股市：涨跌不一，马来西亚股市因企业业绩疲弱下挫

路透雅加达6月1日 - 东南亚股市周一涨跌不一，马来西亚股市受企
业业绩疲弱影响下挫，菲律宾股市则延续上个交易日涨势。
    
    马来西亚股市 跌0.24%，创1月14日来最低收位。
    
    印尼股市 盘中一度下跌0.6%，收盘时跌幅缩减至0.05%。印尼
股市周二将逢公共假期休市。
    
    菲律宾股市 上涨1.2%，延续上日1%的涨幅，上周一度触及逾四
个月低位。
    
    新加坡和泰国市场周一逢假期休市，周二将恢复交易。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   401.57    -0.10   -0.02  
 -2.24   410.77
    马来西亚                  1743.41    -4.11   -0.24  
 -1.01  1761.25
    印尼                      5213.82    -2.56   -0.05  
 -0.25  5226.95
    菲律宾                     7670.37    89.91   +1.19  
 +6.08  7230.57
    越南                        574.98     5.42   +0.95  
 +5.38   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 杜明霞；审校 张明钧)

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