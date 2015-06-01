东南亚股市：涨跌不一，马来西亚股市因企业业绩疲弱下挫

路透雅加达6月1日 - 东南亚股市周一涨跌不一，马来西亚股市受企 业业绩疲弱影响下挫，菲律宾股市则延续上个交易日涨势。 马来西亚股市 跌0.24%，创1月14日来最低收位。 印尼股市 盘中一度下跌0.6%，收盘时跌幅缩减至0.05%。印尼 股市周二将逢公共假期休市。 菲律宾股市 上涨1.2%，延续上日1%的涨幅，上周一度触及逾四 个月低位。 新加坡和泰国市场周一逢假期休市，周二将恢复交易。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 401.57 -0.10 -0.02 -2.24 410.77 马来西亚 1743.41 -4.11 -0.24 -1.01 1761.25 印尼 5213.82 -2.56 -0.05 -0.25 5226.95 菲律宾 7670.37 89.91 +1.19 +6.08 7230.57 越南 574.98 5.42 +0.95 +5.38 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 张明钧)