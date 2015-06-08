东南亚股市：印尼股市触及近七个月收盘低位，泰国股市反弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷6月8日 - 印尼股市周一触及近七个月收盘低位，因美国就业数据提高美国升息预期后印尼卢比续跌。泰国股市反弹，得益于一些交通和建筑类股上涨。
印尼指标股指 收跌1.7%至5,014.99点，创2014年11月10日来最低收位。印尼卢比兑美元 连续第三个交易日触及17年低位，马币(林吉特)等亚币也受到美国升息前景的打压。
马来西亚股市 跌0.3%至近七个月收盘低位。新加坡股市 和菲律宾股市 均连续第三日下挫，至1月来最低，跟随亚洲市场疲弱走势。
泰国股市 小升0.06%，因投资者买入业绩前景良好的股票。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 392.68 -4.99 -1.25 -4.40 410.77
新加坡 3320.33 -13.34 -0.40 -1.33 3365.15
马来西亚 1739.45 -5.88 -0.34 -1.24 1761.25
泰国 1508.28 0.91 +0.06 +0.71 1497.67
印尼 5014.99 -85.58 -1.68 -4.06 5226.95
菲律宾 7484.89 -41.81 -0.56 +3.52 7230.57
越南 579.83 1.76 +0.30 +6.27 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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