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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 19:13 BJT

东南亚股市：印尼股市触及近七个月收盘低位，泰国股市反弹

路透曼谷6月8日 - 印尼股市周一触及近七个月收盘低位，因美国就业数据提高美国升息预期后印尼卢比续跌。泰国股市反弹，得益于一些交通和建筑类股上涨。

印尼指标股指 收跌1.7%至5,014.99点，创2014年11月10日来最低收位。印尼卢比兑美元 连续第三个交易日触及17年低位，马币(林吉特)等亚币也受到美国升息前景的打压。

马来西亚股市 跌0.3%至近七个月收盘低位。新加坡股市 和菲律宾股市 均连续第三日下挫，至1月来最低，跟随亚洲市场疲弱走势。

泰国股市 小升0.06%，因投资者买入业绩前景良好的股票。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 392.68 -4.99 -1.25 -4.40 410.77

新加坡 3320.33 -13.34 -0.40 -1.33 3365.15

马来西亚 1739.45 -5.88 -0.34 -1.24 1761.25

泰国 1508.28 0.91 +0.06 +0.71 1497.67

印尼 5014.99 -85.58 -1.68 -4.06 5226.95

菲律宾 7484.89 -41.81 -0.56 +3.52 7230.57

越南 579.83 1.76 +0.30 +6.27 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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