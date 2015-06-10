东南亚股市：大都受低接买盘支撑收高，尽管外资卖超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月10日 - 东南亚股市周三大都收高，受低接买盘支撑，尽管外资卖超。但对于美国提早升息以及希腊债务谈判的担忧令涨势受限。
印尼股市 小升0.7%，上日触及逾11个月低点；新加坡股市 收高0.9%，从上日所及的五个月收盘低位反弹。
外资周三在东南亚股市继续卖超。
泰国股市 收涨0.8%，因泰国央行维持利率不变。
马来西亚股市 和菲律宾股市 分别收高0.4%和0.8%。
越南股市 逆势收低0.1%，银行股领跌。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.28 3.62 +0.93 -4.26 410.77
新加坡 3325.77 30.64 +0.93 -1.17 3365.15
马来西亚 1735.63 6.58 +0.38 -1.45 1761.25
泰国 1504.04 11.72 +0.79 +0.43 1497.67
印尼 4933.56 33.68 +0.69 -5.61 5226.95
菲律宾 7384.27 60.83 +0.83 +2.13 7230.57
越南 574.10 -0.37 -0.06 +5.22 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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