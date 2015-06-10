版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 19:11 BJT

东南亚股市：大都受低接买盘支撑收高，尽管外资卖超

路透6月10日 - 东南亚股市周三大都收高，受低接买盘支撑，尽管外资卖超。但对于美国提早升息以及希腊债务谈判的担忧令涨势受限。

印尼股市 小升0.7%，上日触及逾11个月低点；新加坡股市 收高0.9%，从上日所及的五个月收盘低位反弹。

外资周三在东南亚股市继续卖超。

泰国股市 收涨0.8%，因泰国央行维持利率不变。

马来西亚股市 和菲律宾股市 分别收高0.4%和0.8%。

越南股市 逆势收低0.1%，银行股领跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.28 3.62 +0.93 -4.26 410.77

新加坡 3325.77 30.64 +0.93 -1.17 3365.15

马来西亚 1735.63 6.58 +0.38 -1.45 1761.25

泰国 1504.04 11.72 +0.79 +0.43 1497.67

印尼 4933.56 33.68 +0.69 -5.61 5226.95

菲律宾 7384.27 60.83 +0.83 +2.13 7230.57

越南 574.10 -0.37 -0.06 +5.22 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐