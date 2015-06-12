东南亚股市：大多数收高，但希腊债务谈判不确定性打压人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月12日 - 大多数东南亚股市周五收盘小升，投资者谨慎买入亚洲风险资产，不过与希腊债务谈判相关的不确定性打压人气。
印尼股市 收高0.1%，盘中交投震荡。泰国股市 跌0.4%。
雅加达券商Bahana Securities的分析师Muhammad Wafi说，交投清淡，外资主要卖出银行股。
希腊债务谈判还没有达成协议的迹象，IMF意外决定退出谈判，欧盟对希腊总理称不要用自己国家的未来下赌。
新加坡股市 上升0.2%，马来西亚 收盘持平，越南股市 涨0.3%。
菲律宾股市 逢假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.95 -0.67 -0.17 -4.09 410.77
新加坡 3353.85 6.18 +0.18 -0.34 3365.15
马来西亚 1734.37 -0.39 -0.02 -1.53 1761.25
泰国 1508.23 -6.58 -0.43 +0.71 1497.67
印尼 4935.82 7.01 +0.14 -5.57 5226.95
越南 582.73 1.68 +0.29 +6.80 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。