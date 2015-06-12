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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 19:29 BJT

东南亚股市：大多数收高，但希腊债务谈判不确定性打压人气

路透6月12日 - 大多数东南亚股市周五收盘小升，投资者谨慎买入亚洲风险资产，不过与希腊债务谈判相关的不确定性打压人气。

印尼股市 收高0.1%，盘中交投震荡。泰国股市 跌0.4%。

雅加达券商Bahana Securities的分析师Muhammad Wafi说，交投清淡，外资主要卖出银行股。

希腊债务谈判还没有达成协议的迹象，IMF意外决定退出谈判，欧盟对希腊总理称不要用自己国家的未来下赌。

新加坡股市 上升0.2%，马来西亚 收盘持平，越南股市 涨0.3%。

菲律宾股市 逢假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.95 -0.67 -0.17 -4.09 410.77

新加坡 3353.85 6.18 +0.18 -0.34 3365.15

马来西亚 1734.37 -0.39 -0.02 -1.53 1761.25

泰国 1508.23 -6.58 -0.43 +0.71 1497.67

印尼 4935.82 7.01 +0.14 -5.57 5226.95

越南 582.73 1.68 +0.29 +6.80 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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