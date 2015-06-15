东南亚股市：印尼股市触及13个月收盘低位，受疲弱数据影响

路透曼谷6月15日 - 印尼指标股指周一触及13个月收盘低位，因数据显示5月进口和摩托车销售下滑后，投资者担心需求疲弱。而围绕希腊债务谈判的担忧打压东南亚市场人气。

印尼股市 下跌2%至4,837.79点，创2014年5月来最低收位。以本币计算，该股指今年迄今累计下跌7.5%，在亚洲地区表现最差。

“下一个关注焦点是7月底出炉的第二季业绩，和印尼央行利率政策。我认为印尼央行本月不会降息，开斋节后可能会升息，”雅加达Ciptadana Securities主管John Teja表示。

印尼开斋节将落在7月中旬左右。

新加坡股市 收跌0.9%，至近一周收盘低点。