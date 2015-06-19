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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 18:50 BJT

东南亚股市：泰国股市触及两周低位，此前出现首例MERS病例

路透曼谷6月19日 - 泰国股市周五触及逾两周低位，此前该国爆发首例中东呼吸综合征(MERS)病例。其他大多数东南亚股市在美国联邦储备理事会(美联储/FED)对利率采取更为谨慎立场后上涨。

泰国指标股指 周五收跌1.1%至1,491.46点，创6月4日来最低收位。该股指周线下滑约1%，在东南亚股市中表现欠佳。

泰国央行周五将该国2015年经济增长预估，从3月时预计的3.8%下调至3.0%，并称今年出口可能再度萎缩。

新加坡股市 和马来西亚股市 日内温和上升，周线跌幅分别缩减至1.6%和0.7%。

菲律宾股市 几近收平，周线上涨1.3%，是表现最好的东南亚股市。

印尼股市 和越南股市 周线分别上升1%和0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.71 -2.05 -0.52 -4.15 410.77

新加坡 3300.96 0.54 +0.02 -1.91 3365.15

马来西亚 1721.77 3.65 +0.21 -2.24 1761.25

泰国 1491.46 -16.58 -1.10 -0.41 1497.67

印尼 4985.01 39.51 +0.80 -4.63 5226.95

菲律宾 7601.17 -5.69 -0.07 +5.13 7230.57

越南 584.70 4.35 +0.75 +7.16 545.63

(完)

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