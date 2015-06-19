东南亚股市：泰国股市触及两周低位，此前出现首例MERS病例

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷6月19日 - 泰国股市周五触及逾两周低位，此前该国爆发首例中东呼吸综合征(MERS)病例。其他大多数东南亚股市在美国联邦储备理事会(美联储/FED)对利率采取更为谨慎立场后上涨。
泰国指标股指 周五收跌1.1%至1,491.46点，创6月4日来最低收位。该股指周线下滑约1%，在东南亚股市中表现欠佳。
泰国央行周五将该国2015年经济增长预估，从3月时预计的3.8%下调至3.0%，并称今年出口可能再度萎缩。
新加坡股市 和马来西亚股市 日内温和上升，周线跌幅分别缩减至1.6%和0.7%。
菲律宾股市 几近收平，周线上涨1.3%，是表现最好的东南亚股市。
印尼股市 和越南股市 周线分别上升1%和0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.71 -2.05 -0.52 -4.15 410.77
新加坡 3300.96 0.54 +0.02 -1.91 3365.15
马来西亚 1721.77 3.65 +0.21 -2.24 1761.25
泰国 1491.46 -16.58 -1.10 -0.41 1497.67
印尼 4985.01 39.51 +0.80 -4.63 5226.95
菲律宾 7601.17 -5.69 -0.07 +5.13 7230.57
越南 584.70 4.35 +0.75 +7.16 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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