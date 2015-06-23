东南亚股市：多数收跌，新加坡股市受利好数据提振上涨

日本已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
新加坡股市 涨0.7%至逾一周收盘高位。
周二出炉的数据显示，新加坡5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅触及五年低点，若未来数月经济增长令人失望，该数据给央行提供放宽政策的空间。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 395.27 -0.79 -0.20 -3.77 410.77
新加坡 3339.78 24.65 +0.74 -0.75 3365.15
马来西亚 1726.86 -5.90 -0.34 -1.95 1761.25
泰国 1503.23 -0.83 -0.06 +0.37 1497.67
印尼 4937.65 -21.60 -0.44 -5.53 5226.95
菲律宾 7551.56 -57.58 -0.76 +4.44 7230.57
越南 593.07 -1.01 -0.17 +8.69 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。