版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 23日 星期二 18:29 BJT

东南亚股市：多数收跌，新加坡股市受利好数据提振上涨

新加坡股市 涨0.7%至逾一周收盘高位。

周二出炉的数据显示，新加坡5月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅触及五年低点，若未来数月经济增长令人失望，该数据给央行提供放宽政策的空间。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 395.27 -0.79 -0.20 -3.77 410.77

新加坡 3339.78 24.65 +0.74 -0.75 3365.15

马来西亚 1726.86 -5.90 -0.34 -1.95 1761.25

泰国 1503.23 -0.83 -0.06 +0.37 1497.67

印尼 4937.65 -21.60 -0.44 -5.53 5226.95

菲律宾 7551.56 -57.58 -0.76 +4.44 7230.57

越南 593.07 -1.01 -0.17 +8.69 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李春喜/杜明霞；审校 艾茂林/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐