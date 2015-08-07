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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 19:31 BJT

东南亚股市：多数收低，马来西亚股市创近八个月最低收位

路透曼谷8月7日 - 多数东南亚股市周五收低，马来西亚股市跌至近八个月低点，因马
币再创低点。投资者在等待美国非农就业数据，以寻找有关升息的线索。
    
    马来西亚股市 收跌0.7%，创12月以来最低收位，本周下跌2.4%，在该地区股市
中表现倒数第二。
    
    证交所数据显示，外资当天卖超2.79亿马币股票，连续第三天卖超。
    
    泰国股市因外资外流，回吐上周录得涨幅。印尼 和新加坡股市 均连续
第三周下跌，菲律宾股市 连续第二周下跌。
    
    新加坡股市周五休市，下周二恢复交易。
    
    越南股市 收涨0.45%，将本周跌幅缩小至2.8%，但仍在该地区表现最差。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   368.61    -1.46   -0.39  -10.26   410.77
    马来西亚                  1682.65   -11.99   -0.71   -4.46  1761.25
    泰国                      1428.79    -1.79   -0.13   -4.60  1497.67
    印尼                      4770.30   -36.26   -0.75   -8.74  5226.95
    菲律宾                     7532.52   -57.43   -0.76   +4.18  7230.57
    越南                        603.76     2.72   +0.45  +10.65   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜 审校 王洋)

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