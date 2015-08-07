东南亚股市：多数收低，马来西亚股市创近八个月最低收位

路透曼谷8月7日 - 多数东南亚股市周五收低，马来西亚股市跌至近八个月低点，因马 币再创低点。投资者在等待美国非农就业数据，以寻找有关升息的线索。 马来西亚股市 收跌0.7%，创12月以来最低收位，本周下跌2.4%，在该地区股市 中表现倒数第二。 证交所数据显示，外资当天卖超2.79亿马币股票，连续第三天卖超。 泰国股市因外资外流，回吐上周录得涨幅。印尼 和新加坡股市 均连续 第三周下跌，菲律宾股市 连续第二周下跌。 新加坡股市周五休市，下周二恢复交易。 越南股市 收涨0.45%，将本周跌幅缩小至2.8%，但仍在该地区表现最差。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 368.61 -1.46 -0.39 -10.26 410.77 马来西亚 1682.65 -11.99 -0.71 -4.46 1761.25 泰国 1428.79 -1.79 -0.13 -4.60 1497.67 印尼 4770.30 -36.26 -0.75 -8.74 5226.95 菲律宾 7532.52 -57.43 -0.76 +4.18 7230.57 越南 603.76 2.72 +0.45 +10.65 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)