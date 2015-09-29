东南亚股市：多数收跌，印尼股市受到政府刺激政策提振收高

路透9月29日 - 多数东南亚股市周二收低，投资者将从本周稍晚公布的经济数据中寻找全球经济健康状况的线索。印尼股市在政府新一轮刺激政策的拉动下强劲反弹。

印尼股市 盘中稍早下跌逾2%，至两年低点，不过稍晚强劲反弹，终场收高1.4%。

雅加达Bahana证券研究主管Harry Su表示，对第二轮刺激政策的期望帮助股市反弹。

印尼周二宣布了三周来的第二轮刺激政策，以加大力度吸引投资，支撑受创的卢比并恢复经济增长。

其他股市多数收跌，本周稍晚将公布重要经济数据。日本将在周三公布工业生产，周四中国财新采购经理人指数(PMI)将出炉，周五美国将公布非农就业数据。

新加坡 、马来西亚 和泰国股市 均小幅收低。

越南股市 收低0.7%至逾三周低点，虽然该国的经济数据不错，但多数股票下跌。

菲律宾股市 逆势收涨0.6%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 317.18 -0.82 -0.26 -22.78 410.77

新加坡 2787.94 -3.98 -0.14 -17.15 3365.15

马来西亚 1603.32 -5.11 -0.32 -8.97 1761.25

泰国 1348.84 -3.29 -0.24 -9.94 1497.67

印尼 4178.41 57.91 +1.41 -20.06 5226.95

菲律宾 6859.29 43.70 +0.64 -5.13 7230.57

越南 561.19 -3.69 -0.65 +2.85 545.63

(完)

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