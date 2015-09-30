东南亚股市：反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月30日 - 东南亚股市周三反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动，不过对中国经济增长前景的担忧打压人气。本周稍晚将有一波重要数据公布。
周四中国财新采购经理人指数(PMI)将出炉，美国将在周五公布非农就业数据。
印尼股市 收涨1.1%，上日该国政府宣布第二轮刺激方案。
马来西亚股市 收高1.1%，至9月22日以来最高收盘位；越南股市 收涨0.3%，终止两日连跌。
多数东南亚股市在跌至三年低点后反弹，但对于大宗商品和中国经济前景疲弱的担忧仍然存在。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 320.07 2.89 +0.91 -22.08 410.77
新加坡 2790.89 2.95 +0.11 -17.06 3365.15
马来西亚 1621.04 17.72 +1.11 -7.96 1761.25
泰国 1349.00 0.16 +0.01 -9.93 1497.67
印尼 4223.91 45.50 +1.09 -19.19 5226.95
菲律宾 6893.98 34.69 +0.51 -4.66 7230.57
越南 562.64 1.45 +0.26 +3.12 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”