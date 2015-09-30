版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 30日 星期三 19:42 BJT

东南亚股市：反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动

路透9月30日 - 东南亚股市周三反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动，不过对中国经济增长前景的担忧打压人气。本周稍晚将有一波重要数据公布。

周四中国财新采购经理人指数(PMI)将出炉，美国将在周五公布非农就业数据。

印尼股市 收涨1.1%，上日该国政府宣布第二轮刺激方案。

马来西亚股市 收高1.1%，至9月22日以来最高收盘位；越南股市 收涨0.3%，终止两日连跌。

多数东南亚股市在跌至三年低点后反弹，但对于大宗商品和中国经济前景疲弱的担忧仍然存在。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 320.07 2.89 +0.91 -22.08 410.77

新加坡 2790.89 2.95 +0.11 -17.06 3365.15

马来西亚 1621.04 17.72 +1.11 -7.96 1761.25

泰国 1349.00 0.16 +0.01 -9.93 1497.67

印尼 4223.91 45.50 +1.09 -19.19 5226.95

菲律宾 6893.98 34.69 +0.51 -4.66 7230.57

越南 562.64 1.45 +0.26 +3.12 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐