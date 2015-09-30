东南亚股市：反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动

路透9月30日 - 东南亚股市周三反弹收高，受印尼和马来西亚股市的涨势拉动，不过对中国经济增长前景的担忧打压人气。本周稍晚将有一波重要数据公布。

多数东南亚股市在跌至三年低点后反弹，但对于大宗商品和中国经济前景疲弱的担忧仍然存在。