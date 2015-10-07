东南亚股市：受油价上涨提振多数收涨，新加坡股市收高2.2%

路透曼谷10月7日 - 新加坡股市周三录得近六周最大涨幅，追随该地区股市的强劲表现，因原油价格跳涨，提振了能源相关类股。马来西亚股市则受外资流入的提振，涨至两个月高点。

新加坡海峡时报指数 上涨2.2%，为8月27日以来最大单日涨幅。油气服务公司类股表现出色，Sembcorp Marine Ltd 和吉宝企业 涨幅居前。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨2.5%，触及8月20日以来最高。

“中国股市明天恢复交易之前，有人士似乎进行多头押注，因为预期中国股市将补涨，”券商NRA Capital在报告中称。

马来西亚股市 上涨1.6%至1,689.25点，为8月6日以来最高收位。Sapurakencana Petroleum 上涨9%，是百分点涨幅最大的个股。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 342.17 10.71 +3.23 -16.70 410.77

新加坡 2961.81 64.40 +2.22 -11.99 3365.15

马来西亚 1689.25 26.74 +1.61 -4.09 1761.25

泰国 1393.66 22.97 +1.68 -6.94 1497.67

印尼 4487.13 41.35 +0.93 -14.15 5226.95

菲律宾 7108.80 53.31 +0.76 -1.68 7230.57

越南 579.57 -1.72 -0.30 +6.22 545.63

(完)

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