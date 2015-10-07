东南亚股市：受油价上涨提振多数收涨，新加坡股市收高2.2%

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
路透悉尼/惠灵顿1月20日 - 澳元周五再度上涨，并触及近两个半月高位，之前公布的数据显示中国2016年第四季度经济扩张步伐超过预期。
路透曼谷10月7日 - 新加坡股市周三录得近六周最大涨幅，追随该地区股市的强劲表现，因原油价格跳涨，提振了能源相关类股。马来西亚股市则受外资流入的提振，涨至两个月高点。
新加坡海峡时报指数 上涨2.2%，为8月27日以来最大单日涨幅。油气服务公司类股表现出色，Sembcorp Marine Ltd 和吉宝企业 涨幅居前。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨2.5%，触及8月20日以来最高。
“中国股市明天恢复交易之前，有人士似乎进行多头押注，因为预期中国股市将补涨，”券商NRA Capital在报告中称。
马来西亚股市 上涨1.6%至1,689.25点，为8月6日以来最高收位。Sapurakencana Petroleum 上涨9%，是百分点涨幅最大的个股。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 342.17 10.71 +3.23 -16.70 410.77
新加坡 2961.81 64.40 +2.22 -11.99 3365.15
马来西亚 1689.25 26.74 +1.61 -4.09 1761.25
泰国 1393.66 22.97 +1.68 -6.94 1497.67
印尼 4487.13 41.35 +0.93 -14.15 5226.95
菲律宾 7108.80 53.31 +0.76 -1.68 7230.57
越南 579.57 -1.72 -0.30 +6.22 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透悉尼/惠灵顿1月20日 - 澳元周五再度上涨，并触及近两个半月高位，之前公布的数据显示中国2016年第四季度经济扩张步伐超过预期。
路透香港1月20日 - 主要从事水资源、基建、物业投资等的粤海投资 宣布，拟以代价33.58亿元人民币（约37.8亿港元）收购母公司粤海控股集团持有的粤海置地 73.82%股权，以拓展及整合集团的地产业务。
路透台北1月20日 - 台湾股市周五盘中反弹，尽管在特朗普宣誓就职前，市场人气依然谨慎，但电子股上涨提供助力。 0251GMT，加权股价指数 涨0.2%报9,336.71点，上日收低。 电子类指数 涨0.3%，金融保险类指数 升0.1%。 交投活络的个股中，全球晶圆代工龙头台积电 扬升0.3%。友达光电 涨0.4%。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻