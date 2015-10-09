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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 19:00 BJT

东南亚股市：本周强劲上涨，受美联储温和政策立场提振

路透曼谷10月9日 - 东南亚股市周五收涨，本周涨幅强劲，因美联储公布的9月会议记录立场温和，提升了升息推迟的预期。

印尼股市 跳涨2.2%，本周累计上涨9.1%，涨幅为2009年4月以来最大。本周印尼股市净流入2.3万亿卢比(1.7151亿美元)资金。

印尼卢比 受流入资金提振，跳涨逾4%，周线涨幅为逾14年最高。

新加坡海峡时报指数 攀升1.8%，本周上涨7.4%。

来宝集团 大涨16%，为指标股指中表现最好的个股，因美联储的评论提振全球大宗商品。

马来西亚 、泰国 、菲律宾 和越南 股市本周均上涨逾4%，受能源股上涨及美国利率前景提振。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 351.54 10.31 +3.02 -14.42 410.77

新加坡 2998.50 51.47 +1.75 -10.90 3365.15

马来西亚 1706.54 14.34 +0.85 -3.11 1761.25

泰国 1411.33 19.18 +1.38 -5.76 1497.67

印尼 4589.34 97.91 +2.18 -12.20 5226.95

菲律宾 7138.91 32.12 +0.45 -1.27 7230.57

越南 588.02 1.24 +0.21 +7.77 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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