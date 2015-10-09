东南亚股市：本周强劲上涨，受美联储温和政策立场提振

路透曼谷10月9日 - 东南亚股市周五收涨，本周涨幅强劲，因美联储公布的9月会议记录立场温和，提升了升息推迟的预期。

来宝集团 大涨16%，为指标股指中表现最好的个股，因美联储的评论提振全球大宗商品。