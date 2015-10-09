东南亚股市：本周强劲上涨，受美联储温和政策立场提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷10月9日 - 东南亚股市周五收涨，本周涨幅强劲，因美联储公布的9月会议记录立场温和，提升了升息推迟的预期。
印尼股市 跳涨2.2%，本周累计上涨9.1%，涨幅为2009年4月以来最大。本周印尼股市净流入2.3万亿卢比(1.7151亿美元)资金。
印尼卢比 受流入资金提振，跳涨逾4%，周线涨幅为逾14年最高。
新加坡海峡时报指数 攀升1.8%，本周上涨7.4%。
来宝集团 大涨16%，为指标股指中表现最好的个股，因美联储的评论提振全球大宗商品。
马来西亚 、泰国 、菲律宾 和越南 股市本周均上涨逾4%，受能源股上涨及美国利率前景提振。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 351.54 10.31 +3.02 -14.42 410.77
新加坡 2998.50 51.47 +1.75 -10.90 3365.15
马来西亚 1706.54 14.34 +0.85 -3.11 1761.25
泰国 1411.33 19.18 +1.38 -5.76 1497.67
印尼 4589.34 97.91 +2.18 -12.20 5226.95
菲律宾 7138.91 32.12 +0.45 -1.27 7230.57
越南 588.02 1.24 +0.21 +7.77 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”