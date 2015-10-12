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亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 18:54 BJT

东南亚股市：随整体亚洲股市上涨，新加坡股市触及近两个月高位

印尼股市雅加达综合指数 连续第六日上涨，今日上涨0.9%至逾两个月高点。越南股市 涨至近两个月高点。

在上周强劲上涨后，马来西亚股市 、泰国股市 和菲律宾股市 均进一步上扬。证券交易所数据显示，外资持续买入。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 353.61 1.90 +0.54 -13.92 410.77

新加坡 3032.11 33.61 +1.12 -9.90 3365.15

马来西亚 1709.86 3.32 +0.19 -2.92 1761.25

泰国 1412.49 1.16 +0.08 -5.69 1497.67

印尼 4630.71 41.36 +0.90 -11.41 5226.95

菲律宾 7150.29 11.38 +0.16 -1.11 7230.57

越南 592.10 4.08 +0.69 +8.52 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (翻译 刘秀红/张荻； 审校 张涛)

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