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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 19:12 BJT

东南亚股市：印尼股市小跌但本周上涨，泰国股市接近15个月高位

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 445.92 1.09 +0.24 +14.82 388.37

新加坡 3325.50 1.41 +0.04 +4.99 3167.43

马来西亚 1870.99 -3.82 -0.20 +0.22 1866.96

泰国 1556.97 5.56 +0.36 +19.89 1298.71

印尼 5198.90 -7.24 -0.14 +21.63 4274.18

菲律宾 7133.09 36.60 +0.52 +21.11 5889.83

越南 620.14 7.20 +1.17 +22.89 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 王洋；审校 孙茉莉)
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