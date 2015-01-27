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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 20:08 BJT

东南亚股市：多数收高，等待美联储会议

路透曼谷1月27日 - 东南亚股市周二多数上涨。泰国股指收在1,600
点附近，泰国央行明日将公布利率决定。印尼股市上涨，随后将迎来企业
财报。
    
    亚洲股市周二多数上涨，欧元守住难得的涨幅，因欧洲股市未受到多
少干扰，就度过希腊选举的影响。
    
    泰国股市 收高0.09%，报1,589.81点。
    
    大盘股涨跌互现，航空类股Thai Airways International's <THAI.B
K>攀升3.4%，此前该公司公布重组计划。Bank of Ayudhya 则重
挫7.4%。
    
    该地区投资者还在密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍
后将召开的为期两天的政策会议。
    
    印尼股市 上涨0.3%，因印尼卢比兑美元 领涨新兴亚
洲货币。
    
    其中比较亮眼的是Bank Negara Indonesia ，股价上涨1.6%
。(完)
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