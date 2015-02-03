东南亚股市：泰股徘徊在20个月高位，受大盘能源股涨势提振

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透曼谷2月3日 - 泰国主要股指周二徘徊在20个月高点附近，因大盘能源股的涨势盖过航空股的疲弱。石油期货上涨打压了航空股。
指标SET指数 收涨1.25%至1,602.54，为2013年5月以来最高收位。能源勘探公司PTT Exploration and Production 大涨7.1%，PTT 大涨4.2%。
泰国国际航空 和廉价航空公司Nok Airlines 均下跌逾1%。
印尼股市 温和上涨，受外资买入银行股的提振。
石油相关股票全线表现出色。
新加坡海峡时报指数 跌0.5%。
越南指标股指VN Index 连续第四个交易日收低，收于三周半低点。
马来西亚股市 因公共假期连续第二日休市，该市场将于周三恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.79 0.92 +0.22 +1.71 410.77
新加坡 3408.02 -15.33 -0.45 +1.27 3365.15
马来西亚 1781.26 -0.92 -0.05 +1.14 1761.25
泰国 1602.54 19.84 +1.25 +7.00 1497.67
印尼 5291.72 15.48 +0.29 +1.24 5226.95
菲律宾 7613.15 -17.56 -0.23 +5.29 7230.57
越南 557.47 -12.90 -2.26 +2.17 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。