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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 19:20 BJT

东南亚股市：泰股徘徊在20个月高位，受大盘能源股涨势提振

路透曼谷2月3日 - 泰国主要股指周二徘徊在20个月高点附近，因大盘能源股的涨势盖过航空股的疲弱。石油期货上涨打压了航空股。

指标SET指数 收涨1.25%至1,602.54，为2013年5月以来最高收位。能源勘探公司PTT Exploration and Production 大涨7.1%，PTT 大涨4.2%。

泰国国际航空 和廉价航空公司Nok Airlines 均下跌逾1%。

印尼股市 温和上涨，受外资买入银行股的提振。

石油相关股票全线表现出色。

新加坡海峡时报指数 跌0.5%。

越南指标股指VN Index 连续第四个交易日收低，收于三周半低点。

马来西亚股市 因公共假期连续第二日休市，该市场将于周三恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.79 0.92 +0.22 +1.71 410.77

新加坡 3408.02 -15.33 -0.45 +1.27 3365.15

马来西亚 1781.26 -0.92 -0.05 +1.14 1761.25

泰国 1602.54 19.84 +1.25 +7.00 1497.67

印尼 5291.72 15.48 +0.29 +1.24 5226.95

菲律宾 7613.15 -17.56 -0.23 +5.29 7230.57

越南 557.47 -12.90 -2.26 +2.17 545.63

(完)

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