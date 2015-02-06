东南亚股市：印尼股指创收盘新高，棕榈油股劲扬

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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印尼能源部一名官员称，印尼政府建议上调生物柴油补贴的议案周五在议会最终获得通过，并可能在下月生效。
菲律宾股市 上涨0.7%，至7,728.18点，超过2月4日创下的纪录收盘高位7,716.06点。
多数主要市场收复上周的跌幅，泰国股市 本周上涨2.1%。马来西亚股市 上涨1.8%，新加坡股市 上涨1.2%。
越南指标股指VN Index 上涨1.23%，在外资买盘的带动下银行股表现出色。越南股市本周下跌0.3%，连续第二周下跌。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.70 3.83 +0.91 +3.39 410.77
新加坡 3431.36 24.78 +0.73 +1.97 3365.15
马来西亚 1813.25 10.04 +0.56 +2.95 1761.25
泰国 1613.63 5.71 +0.36 +7.74 1497.67
印尼 5342.52 62.62 +1.19 +2.21 5226.95
菲律宾 7728.18 53.94 +0.70 +6.88 7230.57
越南 574.13 6.96 +1.23 +5.22 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。