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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 18:37 BJT

东南亚股市：印尼股指创收盘新高，棕榈油股劲扬

印尼能源部一名官员称，印尼政府建议上调生物柴油补贴的议案周五在议会最终获得通过，并可能在下月生效。

菲律宾股市 上涨0.7%，至7,728.18点，超过2月4日创下的纪录收盘高位7,716.06点。

多数主要市场收复上周的跌幅，泰国股市 本周上涨2.1%。马来西亚股市 上涨1.8%，新加坡股市 上涨1.2%。

越南指标股指VN Index 上涨1.23%，在外资买盘的带动下银行股表现出色。越南股市本周下跌0.3%，连续第二周下跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.70 3.83 +0.91 +3.39 410.77

新加坡 3431.36 24.78 +0.73 +1.97 3365.15

马来西亚 1813.25 10.04 +0.56 +2.95 1761.25

泰国 1613.63 5.71 +0.36 +7.74 1497.67

印尼 5342.52 62.62 +1.19 +2.21 5226.95

菲律宾 7728.18 53.94 +0.70 +6.88 7230.57

越南 574.13 6.96 +1.23 +5.22 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 王洋)
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