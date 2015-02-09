东南亚股市：菲律宾和印尼股市创下纪录收盘高位，受大盘股出色表现提振

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透曼谷2月9日 - 菲律宾和印尼股市周一触及纪录收盘高位，因部分大盘股在财报季表现出色。不过有关中国疲弱贸易数据的警惕心理打压了东南亚市场的人气。
菲律宾股市 收高0.7%至7,782.57，突破2月6日创下的纪录收盘高位。Universal Robina 跳涨6.2%，是指标股指中涨幅最大的个股。
“对上市公司财报的乐观预期，以及期待几天后利率维持不变的憧憬刺激了市场的良好表现，”菲律宾证交所总裁Hans B. Sicat表示。
菲律宾央行将在周四举行利率会议。
印尼股市 收涨0.1%，至纪录收盘高位5,348.47。
新加坡股市.FTSTI>、马来西亚股市 和泰国股市 收低。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.10 -2.60 -0.61 +2.76 410.77
新加坡 3418.02 -13.34 -0.39 +1.57 3365.15
马来西亚 1811.58 -1.67 -0.09 +2.86 1761.25
泰国 1601.77 -11.86 -0.73 +6.95 1497.67
印尼 5348.47 5.96 +0.11 +2.32 5226.95
菲律宾 7782.57 54.39 +0.70 +7.63 7230.57
越南 573.55 -0.58 -0.10 +5.12 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
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路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。