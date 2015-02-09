东南亚股市：菲律宾和印尼股市创下纪录收盘高位，受大盘股出色表现提振

路透曼谷2月9日 - 菲律宾和印尼股市周一触及纪录收盘高位，因部分大盘股在财报季表现出色。不过有关中国疲弱贸易数据的警惕心理打压了东南亚市场的人气。

菲律宾股市 收高0.7%至7,782.57，突破2月6日创下的纪录收盘高位。Universal Robina 跳涨6.2%，是指标股指中涨幅最大的个股。

“对上市公司财报的乐观预期，以及期待几天后利率维持不变的憧憬刺激了市场的良好表现，”菲律宾证交所总裁Hans B. Sicat表示。

菲律宾央行将在周四举行利率会议。

印尼股市 收涨0.1%，至纪录收盘高位5,348.47。

新加坡股市.FTSTI>、马来西亚股市 和泰国股市 收低。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.10 -2.60 -0.61 +2.76 410.77

新加坡 3418.02 -13.34 -0.39 +1.57 3365.15

马来西亚 1811.58 -1.67 -0.09 +2.86 1761.25

泰国 1601.77 -11.86 -0.73 +6.95 1497.67

印尼 5348.47 5.96 +0.11 +2.32 5226.95

菲律宾 7782.57 54.39 +0.70 +7.63 7230.57

越南 573.55 -0.58 -0.10 +5.12 545.63

(完)

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