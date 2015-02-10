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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 19:08 BJT

东南亚股市：多数收跌，菲律宾和印尼股市由上日高点回落

路透曼谷2月10日 - 多数东南亚股市周二下跌，菲律宾和印尼股市由上日所及的纪录收
盘高位回落，该地区投资者对希腊局势保持警惕。
    
    菲律宾股市 收低0.76%至7,723.14点，由周一所及纪录收盘高位7,782.57回落。
    
    印尼股市指标股指 收跌0.5%，该指数周一创下纪录收盘高位5,348.47点。
    
    泰国股市 连续第二日下跌，在全球油价波动之际，能源股 跌幅居前。
    
    马来西亚股市 虽然稍早曾上涨，但收盘微跌。新加坡股市 收涨0.5%，
星展集团控股 因获利好于预期而温和反弹。
    
    越南股市VN指数 反弹0.17%，多数银行股上涨，抵消了部分大盘股的跌势。
    
    亚洲股市周二全线走低，围绕希腊可能退出欧元区以及乌克兰局势升级的担忧打压冒险
意愿。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   420.87    -1.23   -0.29   +2.46   410.77
    新加坡                   3434.24    16.22   +0.47   +2.05  3365.15
    马来西亚                  1811.12    -0.46   -0.03   +2.83  1761.25
    泰国                      1594.96    -6.81   -0.43   +6.50  1497.67
    印尼                      5321.47   -27.00   -0.50   +1.81  5226.95
    菲律宾                     7723.14   -59.43   -0.76   +6.81  7230.57
    越南                        574.52     0.97   +0.17   +5.29   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜 审校 王洋)

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