东南亚股市：多数收跌，菲律宾和印尼股市由上日高点回落

路透曼谷2月10日 - 多数东南亚股市周二下跌，菲律宾和印尼股市由上日所及的纪录收 盘高位回落，该地区投资者对希腊局势保持警惕。 菲律宾股市 收低0.76%至7,723.14点，由周一所及纪录收盘高位7,782.57回落。 印尼股市指标股指 收跌0.5%，该指数周一创下纪录收盘高位5,348.47点。 泰国股市 连续第二日下跌，在全球油价波动之际，能源股 跌幅居前。 马来西亚股市 虽然稍早曾上涨，但收盘微跌。新加坡股市 收涨0.5%， 星展集团控股 因获利好于预期而温和反弹。 越南股市VN指数 反弹0.17%，多数银行股上涨，抵消了部分大盘股的跌势。 亚洲股市周二全线走低，围绕希腊可能退出欧元区以及乌克兰局势升级的担忧打压冒险 意愿。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 420.87 -1.23 -0.29 +2.46 410.77 新加坡 3434.24 16.22 +0.47 +2.05 3365.15 马来西亚 1811.12 -0.46 -0.03 +2.83 1761.25 泰国 1594.96 -6.81 -0.43 +6.50 1497.67 印尼 5321.47 -27.00 -0.50 +1.81 5226.95 菲律宾 7723.14 -59.43 -0.76 +6.81 7230.57 越南 574.52 0.97 +0.17 +5.29 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)