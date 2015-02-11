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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 19:01 BJT

东南亚股市：菲律宾与马来西亚股市表现出色

路透曼谷2月11日 - 菲律宾股市周三连续第二日下跌，投资者等待央
行的利率决策；马来西亚股指触及逾一周最低收位，该国明天将公布第四
季国内生产总值(GDP)。
    
    菲律宾股市 收跌0.5%，上日下跌近1%。
    
    对利率敏感的股票表现好坏不一，该国将在周四公布利率决定，市场
预期央行将维持利率不变。
    
    马来西亚股市 收跌0.7%至1,798.95点，为1月30日以来最低收
位，受能源股下跌拖累。
    
    全球市场对该国出口商品的需求疲弱，且大宗商品价格低迷，这些因
素预计会拉低该国第四季GDP。马来西亚将在周四公布GDP数据。
    
    其他市场勉强录得涨幅，受投资者选择性买盘提振。亚洲股市人气周
三变得谨慎，因欧元区将举行会议讨论希腊债务危机，料将给市场带来更
多困惑。
    
    泰国股市 终止两日连跌上涨，印尼股市 收复周二失地
，新加坡海峡时报指数 触及2013年5月以来最高收盘位。越南股
市 收于两周高点附近。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   420.94     0.07   +0.02  
 +2.48   410.77
    新加坡                   3444.57    10.33   +0.30  
 +2.36  3365.15
    马来西亚                  1798.95   -12.17   -0.67  
 +2.14  1761.25
    泰国                      1605.11    10.15   +0.64  
 +7.17  1497.67
    印尼                      5336.52    15.05   +0.28  
 +2.10  5226.95
    菲律宾                     7686.43   -36.71   -0.48  
 +6.30  7230.57
    越南                        581.76     7.24   +1.26  
 +6.62   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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