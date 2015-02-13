更正 - 东南亚股市：菲律宾与马来西亚股市下跌，表现垫底(2月11日)

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(更正：标题中菲律宾与马来西亚股市“表现出色”译文有误，应更正为 “下跌，表现垫底”) 路透曼谷2月11日 - 菲律宾股市周三连续第二日下跌，投资者等待央 行的利率决策；马来西亚股指触及逾一周最低收位，该国明天将公布第四 季国内生产总值(GDP)。 菲律宾股市 收跌0.5%，上日下跌近1%。 对利率敏感的股票表现好坏不一，该国将在周四公布利率决定，市场 预期央行将维持利率不变。 马来西亚股市 收跌0.7%至1,798.95点，为1月30日以来最低收 位，受能源股下跌拖累。 全球市场对该国出口商品的需求疲弱，且大宗商品价格低迷，这些因 素预计会拉低该国第四季GDP。马来西亚将在周四公布GDP数据。 其他市场勉强录得涨幅，受投资者选择性买盘提振。亚洲股市人气周 三变得谨慎，因欧元区将举行会议讨论希腊债务危机，料将给市场带来更 多困惑。 泰国股市 终止两日连跌上涨，印尼股市 收复周二失地 ，新加坡海峡时报指数 触及2013年5月以来最高收盘位。越南股 市 收于两周高点附近。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 420.94 0.07 +0.02 +2.48 410.77 新加坡 3444.57 10.33 +0.30 +2.36 3365.15 马来西亚 1798.95 -12.17 -0.67 +2.14 1761.25 泰国 1605.11 10.15 +0.64 +7.17 1497.67 印尼 5336.52 15.05 +0.28 +2.10 5226.95 菲律宾 7686.43 -36.71 -0.48 +6.30 7230.57 越南 581.76 7.24 +1.26 +6.62 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率