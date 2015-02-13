东南亚股市：印尼股市刷新纪录收盘高位，菲律宾股市亦逼近纪录高点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
菲律宾股市 收涨0.8%至7,773.45点，逼近2月9日录得的纪录收盘高位7,782.57点。
Long Distance Telephone 上扬2.2%，交易所数据显示得益于外资买盘。
能源类股交投活跃。
东南亚股市周线表现不一。越南股市 周线上涨2.3%，表现最佳。马来西亚股市 周线下滑0.7%，表现最差。
越南股市2月16-23日将逢春节假期休市，2月24日恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.09 3.14 +0.75 +3.00 410.77
新加坡 3426.22 7.05 +0.21 +1.81 3365.15
马来西亚 1800.95 11.88 +0.66 +2.25 1761.25
泰国 1615.89 2.49 +0.15 +7.89 1497.67
印尼 5374.17 30.75 +0.58 +2.82 5226.95
菲律宾 7773.45 58.86 +0.76 +7.51 7230.57
越南 587.24 2.57 +0.44 +7.63 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 徐文焰/蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率