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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 18:30 BJT

东南亚股市：印尼股市刷新纪录收盘高位，菲律宾股市亦逼近纪录高点

菲律宾股市 收涨0.8%至7,773.45点，逼近2月9日录得的纪录收盘高位7,782.57点。

Long Distance Telephone 上扬2.2%，交易所数据显示得益于外资买盘。

能源类股交投活跃。

东南亚股市周线表现不一。越南股市 周线上涨2.3%，表现最佳。马来西亚股市 周线下滑0.7%，表现最差。

越南股市2月16-23日将逢春节假期休市，2月24日恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.09 3.14 +0.75 +3.00 410.77

新加坡 3426.22 7.05 +0.21 +1.81 3365.15

马来西亚 1800.95 11.88 +0.66 +2.25 1761.25

泰国 1615.89 2.49 +0.15 +7.89 1497.67

印尼 5374.17 30.75 +0.58 +2.82 5226.95

菲律宾 7773.45 58.86 +0.76 +7.51 7230.57

越南 587.24 2.57 +0.44 +7.63 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 杜明霞；审校 徐文焰/蔡美珍)
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