东南亚股市：印尼与菲律宾股市创纪录收盘高位，叶伦讲话前市场表现谨慎

路透2月24日 - 东南亚股市周二收高，印尼和菲律宾股市均触及纪录 高位，不过在美联储主席叶伦今日稍晚的讲话之前，市场的谨慎情绪抑制 了进一步上涨。 希腊提交了改革方案，并承诺不推翻正在进行中的或已经完成的私有 化进程，使市场人气受到提振。 印尼股市 收涨0.3%，创纪录收盘高位5,417.31点；菲律宾股 市 微涨0.1%，也创下纪录收盘高位7,834.86。 美联储主席叶伦将在2月24日及25日分别赴参议院及众议院发表半年 一度的证词。 至于她是否会呼应美联储上次会议记录中的温和语调，还是会确认6 月为首次升息的窗口，存在很大不确定性。 越南股市 上涨1.7%，收于11月17日以来的高点。 泰国股市 收高0.3%，马来西亚股市 和新加坡股市<.FT STI>均收高0.5%。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.44 1.70 +0.40 +2.84 410.77 新加坡 3437.61 16.31 +0.48 +2.15 3365.15 马来西亚 1818.68 9.29 +0.51 +3.26 1761.25 泰国 1598.66 4.77 +0.30 +6.74 1497.67 印尼 5417.31 14.04 +0.26 +3.64 5226.95 菲律宾 7834.86 8.79 +0.11 +8.36 7230.57 越南 596.95 9.71 +1.65 +9.41 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜 审校 王洋)