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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 19:31 BJT

东南亚股市：印尼与菲律宾股市创纪录收盘高位，叶伦讲话前市场表现谨慎

路透2月24日 - 东南亚股市周二收高，印尼和菲律宾股市均触及纪录
高位，不过在美联储主席叶伦今日稍晚的讲话之前，市场的谨慎情绪抑制
了进一步上涨。
    
    希腊提交了改革方案，并承诺不推翻正在进行中的或已经完成的私有
化进程，使市场人气受到提振。 
    
    印尼股市 收涨0.3%，创纪录收盘高位5,417.31点；菲律宾股
市 微涨0.1%，也创下纪录收盘高位7,834.86。
    
    美联储主席叶伦将在2月24日及25日分别赴参议院及众议院发表半年
一度的证词。 
    
    至于她是否会呼应美联储上次会议记录中的温和语调，还是会确认6
月为首次升息的窗口，存在很大不确定性。
    
    越南股市 上涨1.7%，收于11月17日以来的高点。
    
    泰国股市 收高0.3%，马来西亚股市 和新加坡股市<.FT
STI>均收高0.5%。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   422.44     1.70   +0.40  
 +2.84   410.77
    新加坡                   3437.61    16.31   +0.48  
 +2.15  3365.15
    马来西亚                  1818.68     9.29   +0.51  
 +3.26  1761.25
    泰国                      1598.66     4.77   +0.30  
 +6.74  1497.67
    印尼                      5417.31    14.04   +0.26  
 +3.64  5226.95
    菲律宾                     7834.86     8.79   +0.11  
 +8.36  7230.57
    越南                        596.95     9.71   +1.65  
 +9.41   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜 审校 王洋)
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