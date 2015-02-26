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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 19:04 BJT

东南亚股市：多数收高，扳回盘中跌幅

路透2月26日 - 多数东南亚股市周四收复盘初跌幅，泰国股市在电信
股的带动下反弹，此前该国政府表示将按计划在9月标售4G频段。
    
    泰国股市 收涨0.3%，受能源和电信股来动，而盘初时曾跌至
逾一个月低点。电信股上日曾下跌，因媒体报道4G频段标售可能推迟。
    
    不过金融股的跌势抑制了泰股的涨幅。
    
    交易所数据显示，外资卖超8,852万美元泰股。
    
    印尼股市 收涨0.2%，盘中稍早曾触及纪录高位。外资买超9,7
00万美元印尼股票。
    
    马来西亚股市 收涨0.3%，越南股市 收高0.7%，受多数
蓝筹股的涨势及外资买盘的支撑。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   425.73     1.59   +0.38  
 +3.64   410.77
    新加坡                   3426.18   -14.65   -0.43  
 +1.81  3365.15
    马来西亚                  1820.87     5.01   +0.28  
 +3.39  1761.25
    泰国                      1593.55     4.22   +0.27  
 +6.40  1497.67
    印尼                      5454.80     9.69   +0.18  
 +4.36  5226.95
    菲律宾                     7764.39   -79.67   -1.02  
 +7.38  7230.57
    越南                        596.72     4.06   +0.69  
 +9.36   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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