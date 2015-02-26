东南亚股市：多数收高，扳回盘中跌幅

路透2月26日 - 多数东南亚股市周四收复盘初跌幅，泰国股市在电信 股的带动下反弹，此前该国政府表示将按计划在9月标售4G频段。 泰国股市 收涨0.3%，受能源和电信股来动，而盘初时曾跌至 逾一个月低点。电信股上日曾下跌，因媒体报道4G频段标售可能推迟。 不过金融股的跌势抑制了泰股的涨幅。 交易所数据显示，外资卖超8,852万美元泰股。 印尼股市 收涨0.2%，盘中稍早曾触及纪录高位。外资买超9,7 00万美元印尼股票。 马来西亚股市 收涨0.3%，越南股市 收高0.7%，受多数 蓝筹股的涨势及外资买盘的支撑。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 425.73 1.59 +0.38 +3.64 410.77 新加坡 3426.18 -14.65 -0.43 +1.81 3365.15 马来西亚 1820.87 5.01 +0.28 +3.39 1761.25 泰国 1593.55 4.22 +0.27 +6.40 1497.67 印尼 5454.80 9.69 +0.18 +4.36 5226.95 菲律宾 7764.39 -79.67 -1.02 +7.38 7230.57 越南 596.72 4.06 +0.69 +9.36 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)