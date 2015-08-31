东南亚股市：涨跌不一，印尼股市延续涨势

“上市公司回购计划、国内养老基金买入信号以及最近油价上涨支撑 市场，”雅加达Bahana Securities分析师Muhammad Wafi表示。 分析师称，大多数投资者在等待关于美国联邦储备理事会(美联储/FE D)何时升息的线索，以及一些调查数据，这些数据可能显示中国经济进一 步走软。 美联储副主席费舍尔的讲话显示，仍可能9月升息，但其他几位美联 储官员表示如果金融市场动荡持续时间很长，可能推迟美联储升息时间。 泰国股市 上涨0.8%。 越南股市 逆势下跌1.1%，新加坡股市 跌0.8%。 菲律宾和马来西亚股市逢假期休市。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 335.25 -0.12 -0.04 -18.38 410.77 新加坡 2921.44 -34.50 -1.17 -13.19 3365.15 泰国 1382.41 16.47 +1.21 -7.70 1497.67 印尼 4509.61 63.41 +1.43 -13.72 5226.95 越南 564.75 -6.12 -1.07 +3.50 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/张涛)