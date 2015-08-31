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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 17:40 BJT

东南亚股市：涨跌不一，印尼股市延续涨势

“上市公司回购计划、国内养老基金买入信号以及最近油价上涨支撑
市场，”雅加达Bahana Securities分析师Muhammad Wafi表示。
    
    分析师称，大多数投资者在等待关于美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)何时升息的线索，以及一些调查数据，这些数据可能显示中国经济进一
步走软。
    
    美联储副主席费舍尔的讲话显示，仍可能9月升息，但其他几位美联
储官员表示如果金融市场动荡持续时间很长，可能推迟美联储升息时间。
    
    泰国股市 上涨0.8%。
    
    越南股市 逆势下跌1.1%，新加坡股市 跌0.8%。
    
    菲律宾和马来西亚股市逢假期休市。
        
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   335.25    -0.12   -0.04  
-18.38   410.77
    新加坡                   2921.44   -34.50   -1.17  
-13.19  3365.15
    泰国                      1382.41    16.47   +1.21  
 -7.70  1497.67
    印尼                      4509.61    63.41   +1.43  
-13.72  5226.95
    越南                        564.75    -6.12   -1.07  
 +3.50   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/杜明霞；审校 高琦/张涛)

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