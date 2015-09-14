东南亚股市：马来西亚股市涨幅创逾两年最高，政府托市措施提振人气

路透曼谷9月14日 - 马来西亚主要股指周一涨幅创逾两年最高，此前该国政府推出股市刺激政策。菲律宾股市收涨逾2%，因外资流入推高了大盘股。

东南亚其他股市表现不一，该地区投资者等待美联储本周稍晚的利率决议。

马来西亚股市 收涨2.25%，报1,639.63点，单日涨幅为2013年5月以来最大。

马来西亚证交所称，国内机构净买入1.03亿马币(林吉特)(2,393万美元)股票，抵消了外资和国内散户的净卖盘。

马来西亚总理纳吉布周一表示，政府将向一家国有投资基金注资200亿马币(46亿美元)以支撑股市，希望藉此提振受政治丑闻打击的信心。

菲律宾股市 跳涨2.3%，至逾一周高点7,069.18。

泰国股市 在上周上涨后回落，印尼股市 连续第二日上涨，至逾一周高点。泰国和印尼政府刺激经济的措施上周提振了股市人气。

新加坡股市 下跌，该国执政党在周五的大选中轻松击退反对派的挑战取得大胜，并进一步增加其在议会的席位。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.11 1.71 +0.52 -19.39 410.77

新加坡 2871.47 -16.56 -0.57 -14.67 3365.15

马来西亚 1639.63 36.03 +2.25 -6.91 1761.25

泰国 1377.15 -4.57 -0.33 -8.05 1497.67

印尼 4390.37 29.91 +0.69 -16.01 5226.95

菲律宾 7069.18 157.80 +2.28 -2.23 7230.57

越南 562.17 -4.57 -0.81 +3.03 545.63

(完)

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