东南亚股市：印尼股市终止连涨收低，受卢比下跌和外资卖盘打压

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透曼谷9月15日 - 印尼股市周二中断两日连涨收低，受卢比下跌和外资牵头的卖盘打压。东南亚股市表现不一，周三美联储将举行政策会议。
印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，卢比 的压力可能干扰该国的经济稳定，此时卢比汇率跌至17年低点，因为贸易数据暗示该国经济增长疲弱。
印尼股市 收低近1%，此前两个交易日的连涨使主要股指在周一创下逾一周收盘高位。
外资净卖出2,530亿卢比(1,756万美元)股票，周一曾为净买入。
新加坡股市 连续第三日下跌，泰国股市 连续第四日下跌，与亚洲股市的走势一致。美联储公布利率决定之前，市场气氛谨慎。
菲律宾股市 微涨0.3%，至近两周收盘高位。越南股市 收涨0.2%。
马来西亚股市 涨0.5%，周一在政府刺激股市措施的拉动下，该国股市上涨逾2%。周三马来西亚股市因假日休市。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 330.55 -0.56 -0.17 -19.53 410.77
新加坡 2841.94 -29.53 -1.03 -15.55 3365.15
马来西亚 1647.15 7.52 +0.46 -6.48 1761.25
泰国 1370.65 -6.50 -0.47 -8.48 1497.67
印尼 4347.16 -43.21 -0.98 -16.83 5226.95
菲律宾 7089.01 19.83 +0.28 -1.96 7230.57
越南 563.27 1.10 +0.20 +3.23 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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