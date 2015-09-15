东南亚股市：印尼股市终止连涨收低，受卢比下跌和外资卖盘打压

路透曼谷9月15日 - 印尼股市周二中断两日连涨收低，受卢比下跌和外资牵头的卖盘打压。东南亚股市表现不一，周三美联储将举行政策会议。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，卢比 的压力可能干扰该国的经济稳定，此时卢比汇率跌至17年低点，因为贸易数据暗示该国经济增长疲弱。

印尼股市 收低近1%，此前两个交易日的连涨使主要股指在周一创下逾一周收盘高位。

外资净卖出2,530亿卢比(1,756万美元)股票，周一曾为净买入。

新加坡股市 连续第三日下跌，泰国股市 连续第四日下跌，与亚洲股市的走势一致。美联储公布利率决定之前，市场气氛谨慎。

菲律宾股市 微涨0.3%，至近两周收盘高位。越南股市 收涨0.2%。

马来西亚股市 涨0.5%，周一在政府刺激股市措施的拉动下，该国股市上涨逾2%。周三马来西亚股市因假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.55 -0.56 -0.17 -19.53 410.77

新加坡 2841.94 -29.53 -1.03 -15.55 3365.15

马来西亚 1647.15 7.52 +0.46 -6.48 1761.25

泰国 1370.65 -6.50 -0.47 -8.48 1497.67

印尼 4347.16 -43.21 -0.98 -16.83 5226.95

菲律宾 7089.01 19.83 +0.28 -1.96 7230.57

越南 563.27 1.10 +0.20 +3.23 545.63

(完)

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