东南亚股市：多数追随全球股市收高，泰国央行维持利率不变提振银行股

路透曼谷9月16日 - 多数东南亚股市周三收涨，新加坡和泰国股市终止连跌，因全球股市在美联储公布利率决定之前上涨。

泰国央行连续第三次会议维持利率不变，提振该国银行股跳涨。央行的决定符合普遍预期。

盘谷银行 上涨1.2%，Siam Commercial Bank Pcl 则触及约三周收盘高位。泰国指标股指 上涨0.8%，为五日来首次上涨。

“如果降息将会降低银行的净利差收益，维持利率不变的决定对银行利好。”辉立证券的一名银行分析师表示。

新加坡海峡时报指数 收涨0.94%，收复前三个交易日的部分跌幅，券商NRA Capital认为反映出投资者的空头回补活动。

菲律宾 和越南股市 收盘几无变动，印尼股市 连续第二日，与卢比 一道下跌。

马来西亚股市 周三因假日休市，周四恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.75 1.20 +0.36 -19.24 410.77

新加坡 2868.74 26.80 +0.94 -14.75 3365.15

泰国 1381.80 11.15 +0.81 -7.74 1497.67

印尼 4332.51 -14.65 -0.34 -17.11 5226.95

菲律宾 7093.92 4.91 +0.07 -1.89 7230.57

越南 564.13 0.86 +0.15 +3.39 545.63

(完)

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