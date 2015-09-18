东南亚股市：美联储维持利率不变后表现不一，马来西亚股市下跌

路透曼谷9月18日 - 新加坡和马来西亚股市周五收低，而其他东南亚股市多数变化不大。投资者在估量美联储下次动作的风险，此前美联储一如预期，维持利率不变。

美联储暂不升息使亚洲市场松了一口气，亚股周五上涨，不过涨幅受到有关全球经济健康状况担忧的抑制，尤其是中国。

新加坡海峡时报指数 回吐稍早涨幅，收跌0.6%，本周下跌0.3%。

马来西亚股市 日内跌幅扩大至0.7%，将本周涨幅缩减至4.1%，但涨幅仍为该地区最高。本周稍早该国股市在政府刺激股市政策的提振下上涨。

外资卖超印尼、菲律宾和泰国股票。

本周东南亚股市表现不一。菲律宾股市 本周上涨3.2%，泰国 和印尼股市 微弱上涨，越南股市 小幅下跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 338.03 1.80 +0.54 -17.71 410.77

新加坡 2879.59 -16.22 -0.56 -14.43 3365.15

马来西亚 1669.45 -12.09 -0.72 -5.21 1761.25

泰国 1390.32 0.62 +0.04 -7.17 1497.67

印尼 4380.32 1.94 +0.04 -16.20 5226.95

菲律宾 7131.91 7.92 +0.11 -1.36 7230.57

越南 566.25 3.77 +0.67 +3.78 545.63

(完)

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