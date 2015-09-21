东南亚股市：多数收平或走低，马来西亚股市跌至逾一周低点

路透曼谷9月21日 - 东南亚股市周一多数收平或走低，马来西亚股市跌至逾一周低点，追随马币走软的势头。部分泰国银行股下跌，因市场担忧对一家经营存在问题的钢铁厂的坏账。

马来西亚股市 跌1.8%，创9月11日以来最低收位。其中Genting Malaysia 下跌7.6%，IOI Corp 下跌5.5%。

马币 周一领跌地区货币，此前华尔街日报报导称，美国联邦调查局(FBI)对卷入洗钱风波的马来西亚国有基金一马发展(1MDB)展开调查。

泰国股市 小涨0.2%，盘中在区间波动。

Siam Commercial Bank 和Krung Thai Bank 各下跌逾2%，Tisco Financial Group 收低0.7%，市场担忧对钢铁公司Sahaviriya Steel Industries 坏账的影响问题。

“泰国市场整体上追随该地区市场的走势。自盘初，SSI钢铁公司的银行债权人股价承压，”经纪商CIMB Securities称。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 334.16 -2.81 -0.83 -18.65 410.77 #VALUE!

马来西亚 1639.47 -29.98 -1.80 -6.91 1761.25

泰国 1392.73 2.41 +0.17 -7.01 1497.67

印尼 4376.08 -4.24 -0.10 -16.28 5226.95

菲律宾 7092.41 -39.50 -0.55 -1.91 7230.57

越南 572.12 5.87 +1.04 +4.85 545.63

(完)

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