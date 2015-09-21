东南亚股市：多数收平或走低，马来西亚股市跌至逾一周低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷9月21日 - 东南亚股市周一多数收平或走低，马来西亚股市跌至逾一周低点，追随马币走软的势头。部分泰国银行股下跌，因市场担忧对一家经营存在问题的钢铁厂的坏账。
马来西亚股市 跌1.8%，创9月11日以来最低收位。其中Genting Malaysia 下跌7.6%，IOI Corp 下跌5.5%。
马币 周一领跌地区货币，此前华尔街日报报导称，美国联邦调查局(FBI)对卷入洗钱风波的马来西亚国有基金一马发展(1MDB)展开调查。
泰国股市 小涨0.2%，盘中在区间波动。
Siam Commercial Bank 和Krung Thai Bank 各下跌逾2%，Tisco Financial Group 收低0.7%，市场担忧对钢铁公司Sahaviriya Steel Industries 坏账的影响问题。
“泰国市场整体上追随该地区市场的走势。自盘初，SSI钢铁公司的银行债权人股价承压，”经纪商CIMB Securities称。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 334.16 -2.81 -0.83 -18.65 410.77 #VALUE!
马来西亚 1639.47 -29.98 -1.80 -6.91 1761.25
泰国 1392.73 2.41 +0.17 -7.01 1497.67
印尼 4376.08 -4.24 -0.10 -16.28 5226.95
菲律宾 7092.41 -39.50 -0.55 -1.91 7230.57
越南 572.12 5.87 +1.04 +4.85 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”