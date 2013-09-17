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亚洲 | 2013年 9月 17日 星期二 18:47 BJT

东南亚股市：印尼和泰国股市脱离一个月高点，美联储会议前投资者避险

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
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 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   408.56     0.84    +0.21    -3.66   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3180.92     1.44    +0.05    +0.44  3167.08
 马来西亚                       1774.94     4.14    +0.23    +5.09  1688.95
 泰国                           1443.78    -1.33    -0.09    +3.73  1391.93
 印尼                           4517.62    -4.62    -0.10    +4.65  4316.69
 菲律宾                         6344.14    41.43    +0.66    +9.14  5812.73
 越南                            477.73     2.16    +0.45   +15.47   413.73
 (完)
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