东南亚股市：印尼和泰国股市脱离一个月高点，美联储会议前投资者避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
涨跌 当日 今年以 2012年 来 最新报 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 价 汤森路透东南亚 <.TRXFLDANPU 408.56 0.84 +0.21 -3.66 424.10 指数 > 新加坡 3180.92 1.44 +0.05 +0.44 3167.08 马来西亚 1774.94 4.14 +0.23 +5.09 1688.95 泰国 1443.78 -1.33 -0.09 +3.73 1391.93 印尼 4517.62 -4.62 -0.10 +4.65 4316.69 菲律宾 6344.14 41.43 +0.66 +9.14 5812.73 越南 477.73 2.16 +0.45 +15.47 413.73 (完)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。